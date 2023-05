Aveyron : la célèbre foire agricole de Baraqueville a encore fait le plein de visiteurs

Des milliers de personnes ont envahi les rues de la commune, ce dimanche 7 mai, pour laa traditionnelle animation qui est passée entre les gouttes.

Grâce à la 2x2 voies de la RN 88, les légendaires bouchons de Baraqueville le jour de sa foire ont disparu. Mais pour le reste, tout est comme avant. Rien ne change. Et surtout pas le succès de l’événement. L’édition 2023, longtemps sous la menace d’une météo capricieuse - il n’a finalement fait qu’un orage dans la matinée - n’a pas dérogé à la règle.

La foule était au rendez-vous

La foule était bel et bien là dans les rues de la petite commune du Ségala. Comme à chaque fois, sa population de 3 200 âmes n’était pas loin d’être multipliée par dix… C’est dire !

400 exposants

Et on venait de partout, pas seulement de l’Aveyron. Au grand bonheur des 400 exposants présents. Ceux de l’avenue principale, où l’on trouvait encore de tout, du cosmétique, des produits régionaux, des babioles, des sacs remplis de sucreries contre un simple billet de 10 €… Sur ces stands hier, l’inflation semblait avoir disparu de l’actualité.

Des camelots venus de tout l'Hexagone

Et à voir l’engouement des camelots, eux aussi venus de tout l’Hexagone, on se disait même que cette foire de Baraqueville, relancée l’an passé après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, a encore de beaux jours devant elle. Ce ne sont pas les marchands de machines et d’outillages agricoles, au cœur de l’événement, qui diront le contraire.

Le rendez-vous des affaires

"Je fais plus de 20 % de mon chiffre d’affaires de l’année ici", nous confiait d’ailleurs l’un d’eux. Quand, parmi les badauds, un agriculteur du coin se voulait un peu plus grincheux : "Ce n’est pas comme à l’époque. Avec internet désormais, ces foires perdent du monde et ne tiendront pas longtemps…"

Quoi qu’il en soit, l’avenir, dimanche, était représenté par les enfants. Eux se sont pressés vers l’espace Raymond-Lacombe dans lequel plusieurs animaux étaient exposés, à la sauce d’un mini Salon de l’agriculture. Des concours étaient même organisés, comme celui de la plus belle Prim’Holstein de l’Aveyron…