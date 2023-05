Espalion. Ça passe pour les cadets, pas pour les juniors

En attendant l’entrée dans le championnat de France R2 pour l’équipe fanion qui ira à Chamalières ce dimanche, place aux jeunes.

Après une longue saison pleine de rebondissements et leurs belles qualifications les cadets et juniors du RCENA entraient ce samedi dans les phases finales de leurs championnats respectifs. Seconds de leur poule, les cadets recevaient le Sporting Club Mazamet, alors que quatrièmes les juniors devaient se déplacer à Saint-Juéry.

Les cadets font honneur à leur rang

Avec des avants capables de prendre le match à leur compte et une attaque de qualité, les Espalionnais ont dominé des Tarnais s’appuyant surtout sur leur excellent ouvreur aussi efficace face aux poteaux (4/4) que dans l’occupation du terrain au pied. Résultat, quatre essais pour Espalion dont deux transformés contre quatre pénalités pour Mazamet. Score final 24 à 12 et qualification pour les huitièmes.

Fin de saison pour les juniors

Ayant obtenu leur qualification à la quatrième place d’une poule très serrée, les juniors espalionnais devaient donc se déplacer chez un premier de poule (Saint-Juéry) pour disputer leur 16e de finale.

La tâche s’avérait donc ardue, d’autant plus qu’ils ne pouvaient aligner que 18 joueurs sur 22 possibles sur la feuille de match, devant se priver de 6 joueurs nés en 2004 du fait du règlement spécifique de la ligue Occitanie.

Le match commençait mal pour cette équipe qui après un bon début de rencontre allait encaisser un essai au bout d’un quart d’heure après plusieurs pilonnages de la ligne de but.

Mais les sang et or finissaient bien la mi-temps en inscrivant un essai et une pénalité qui leur permettait de virer en tête à la pause 8 à 7.

Handicapés par un petit nombre de remplaçants, les Espalionnais allaient souffrir énormément d’un manque de fraîcheur et subir un peu plus en deuxième période, n’arrivant pas à mettre leur jeu en place et étant obligé de beaucoup défendre du fait d’un jeu au pied un peu stérile. Les locaux profitaient de cette supériorité pour marquer un essai qui leur permettait de reprendre la tête au score… puis ils remarquaient un essai "assassin" en contre à une dizaine de minutes du terme. Mais les jeunes Espalionnais ne s’avouèrent jamais vaincus et marquaient un essai sur la sirène ramenant le score final à 19 à 15.

Si la déception était grande pour ces jeunes, tout l’encadrement tient à les remercier d’avoir fait douter un premier de poule et d’avoir réalisé une saison pleine avec beaucoup d’investissement. Félicitations à eux pour cette belle saison.