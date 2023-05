CARTE. Un lundi 8 mai entre soleil et averses, 12 départements en vigilance jaune "orages"

Les orages n'en ont pas terminé avec l'Hexagone. Ce lundi, la vigilance jaune est toujours d'actualité pour douze départements indique le bulletin météorologique communiqué par Météo France lundi 8 mai à 6 h.



Ce lundi 8 mai sonne le retour des pluies par les régions voisines de la Manche en raison de l'arrivée d'une perturbation atlantique.

Concernant les orages, douze départements sont placés en vigilance jaune par Météo-France. Le Nord-Est de l'extrême Sud-Est de l'Hexagone sont concernés.

Sur le reste du territoire, c'est le contraire, avec une amélioration grâce à une petite poussée anticyclonique.

Les températures, quant à elles remontent très provisoirement.

Ainsi, les minimales sont comprises entre 8 et 14 degrés en général, 13 à 16 degrés dans le Sud-Est. Les maximales ne dépassent pas 16 à 21 degrés des Pays de Loire à la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, on attend entre 18 et 23 degrés ailleurs, 21 à 28 degrés en Méditerranée.

Les départements en alerte jaune "orages"

Meurthe-et-Moselle

Moselle

Vosges

Haut-Rhin

Bas-Rhin

Haute-Saône

Doubs

Jura

Territoire de Belfort

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes Maritimes

Var

En Occitanie, le soleil devrait percer un ciel voilé

En Occitanie, après la dissipation des brumes et des brouillards, le soleil ne devrait pas être timide malgré le développement de gros cumulus sur le massif pyrénéen rarement menaçants. L'après-midi sera douce.

Les prévisions en Occitanie dans l'après-midi de ce lundi 8 mai. Capture écran Météo France

Le pourtour méditerranéen bénéficiera d'un temps assez bien ensoleillé. Mistral et tramontane se maintiennent et soufflent autour de 50 km/h en rafales.

Les prévisions en Occitanie dans la soirée de ce lundi 8 mai. Capture écran Météo France

Dans la région, les températures s'étaleront ce lundi 8 mai de 10°C à 27°C avec des pointes aux alentours de 29°C en Camargue.

Les prévisions en Occitanie dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai. Capture écran Météo France

Quel temps en France mardi 9 mai ?

Mardi, une perturbation très active qui traversera une grande partie du pays avec des pluies parfois abondantes. Près de la Méditerranée, des averses sont même prévues le soir. Avec l'orientation du vent au Nord-ouest, les températures commenceront à baisser.