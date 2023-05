Commémorations du 8-Mai 1945 : vives tensions à Lyon en marge de la visite d'Emmanuel Macron

Des affrontements éclatent entre les opposants à la réforme des retraites et les forces de l'ordre, alors qu’Emmanuel Macron est présent à Lyon.

Après avoir commémoré l'armistice du 8-Mai 1945 à Paris, une cérémonie sans foule en raison d'une interdiction des rassemblements revendicatifs, Emmanuel Macron s'est rendu à Lyon (Rhône) en début d'après-midi. Le chef de l'Etat visite la prison de Montluc, un lieu historique où était détenu le résistant Jean Moulin.

En ce jour de mémoire, les opposants à la réforme des retraites ne veulent pas se faire oublier. Selon Le Progrès, environ 4 000 manifestants sont rassemblés à Lyon dans les 3e et 7e arrondissements, non loin de la prison de Montluc. Alors que la visite du président se poursuit, de vives tensions éclatent entre manifestants et les forces de l'ordre qui emploient du gaz lacrymogène.

Le ton est monté très vite avec la destruction d'abris de bus au début de la manifestation. Depuis la gare Part-Dieu, des cheminots ont décidé de se faire entendre à coups de klaxons. Quelques manifestants s'en prennent à des palissades de chantier et tentent de faire un maximum de bruit pour que le son porte jusqu'au mémorial où se trouve Emmanuel Macron, en témoignent ces images d'Actu Lyon :

Alternative aux casseroles, les manifestants tapent contre les palissades de chantier pour faire un maximum de bruit rue Garibaldi à #Lyon #Macron #8mai #Manif8Mai pic.twitter.com/vsvBut6H63 — actu Lyon (@actufr_lyon) May 8, 2023

Toujours selon Le Progrès, des manifestants se sont introduits dans la mairie du 3e arrondissement. Sur les réseaux sociaux, des images du Centre des finances publiques caillassées et de feux de poubelles commencent à circuler.

Dans le brouillard lacrymogène dans lequel la police a noyé la ville en gazant allègrement un cortège jusqu’ici pacifique, Lyon s’embrase contre Macron

C’est ça d’avoir Néron à l’Elysée\ud83d\udd25

\ud83c\udfa5@Bismuthback #8mai #manifestation pic.twitter.com/TsVdDghdgU — Marcel (@realmarcel1) May 8, 2023

Le programme du président à Lyon

Une des figures de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin a été arrêté à Caluire, près de Lyon, le 21 juin 1943 puis emprisonné. Il est décédé le 8 juillet de la même année dans le train qui le conduisait vers l'Allemagne.

Cette prison de Montluc est devenue un mémorial. Emmanuel Macron a décidé d'y rendre hommage aux 10 000 personnes qui y étaient internées. Il va également se recueillir devant la "Baraque aux Juifs", une ancienne annexe de la prison où étaient entassés les prisonniers des rafles. Enfin, le chef de l'Etat va se rendre dans la cellule de l'ex-chef de la Gestapo, Klaus Barbie.