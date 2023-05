Disparition : Emmanuel Fouquet, président du comité aveyronnais de triathlon, est décédé

Le Laissagais, passionné de sport et de nature, s'est éteint à l'âge de 50 ans vendredi 5 mai des suites d'une longue maladie.

Comme un symbole, c’est à la veille d’un raid qu’Emmanuel Fouquet, passionné de la discipline et président du comité départemental de triathlon, s’est éteint vendredi 5 mai. Le Laissagais de 50 ans, qui a aussi œuvré sur les terrains de foot, luttait contre un cancer depuis plusieurs années.

"Il y a six mois, il nous a annoncé qu’il voulait lever le pied. On a alors préparé avec lui la transition au sein du comité", indique Manuel Genestoux, secrétaire de l’instance, qui a connu Fouquet, éducateur sportif, par le biais professionnel, avant qu’ils ne deviennent amis. C’est ensemble qu’ils ont créé le comité départemental il y a trois ans et ont lancé, entre autres, la Détox du causse, la Swim run du Lévézou et une école de raid.

"Jusqu’au bout il a mené un combat énorme, contre la maladie, comme dans le partage de son amour du sport, souligne Genestoux. On a perdu un des grands acteurs du sport scolaire et de pleine nature."

"Sport santé, sport compétition, sport nature, sport partage surtout, avec humilité et courtoisie, solidarité et loyauté. Toutes les pensées du monde sportif du raid sont tournées vers lui et ses proches, et nous poursuivrons ensemble ces beaux projets qu’il a su créer", assure Manuel Genestoux. Les obsèques d'Emmanuel Fouquet auront lieu mardi 9 mai.