Marcillac-Vallon. Du nouveau chez Familles rurales

Suite au décret du 30 août 2021 relatif aux établissements d’accueil de jeunes enfants, le multi accueil géré par Familles rurales a récemment changé de nom. Il est devenu "La petite crèche La Soleihade" et il a même fait peau neuve en septembre dernier grâce à l’investissement de la communauté de communes Conques-Marcillac "La rénovation de la salle de jeux et l’achat de nouveaux meubles permettent de poursuivre notre mission dans de très bonnes conditions et de rester fidèles à notre projet pédagogique qui vise à respecter le développement et les besoins du jeune enfant", indique la directrice Hanane Karam. Par ailleurs, dans le cadre de la saison culturelle du territoire, une résidence d’artistes a récemment été accueillie autour d’un projet conduit et financé par le service culture de la communauté de communes. Une subvention CAF a permis de compléter les propositions et d’offrir aux familles une singularité de l’accueil en crèche. Aude Boucon et Magali Benvenuti, "les tisseuses de liens" de la Compagnie Tancarville, ont invité les enfants et les adultes accompagnateurs à découvrir leur univers artistique à travers la danse et les albums jeunesse. Toute la semaine, les deux artistes ont proposé des ateliers parents-enfants autour du thème "cheminer". Cette aventure a conduit les tout-petits sur le chemin de l’art par l’exploration du mouvement et de la lecture. Le mercredi matin, enfants, parents, professionnelles et résidents de l’Ehpad du Vallon ont participé à une balade contée, une déambulation les conduisant de la rue du Mas jusqu’au jardin du presbytère. Le temps d’un chemin, des liens se sont tissés autour de la simplicité de l’instant sur une note de poésie. La résidence s’est achevée le vendredi soir par une restitution du projet et l’exposition de photos.