Espalion. Entrée gratuite et animations en perspective

Samedi 13 mai, de 14 heures à minuit, la prison cellulaire permettra

un itinéraire d’éducation artistique et culturelle "cellules ouvertes", avec exposition et restitution dans l’ensemble du bâtiment

des créations des élèves de 5e du collège Immaculée Conception et des œuvres des artistes Julien Coquentin, photographe, et Francisco Estèves, musicien. La liasse étiquetée Y35, conservée aux Archives départementales, consigne les réclamations des détenus de la prison de Rodez de 1843 jusqu’à 1937. Des documents précieux, où se mêlent à la grande Histoire celles, fragiles, d’individus pris durant un sombre instant de leur existence. Performance musicale et visuelle, à 18 h 30 et à 21 heures. Mise en scène des créations des élèves. Visite guidée pour une immersion dans l’histoire de l’ancienne prison (30 minutes), à 15 heures, 17 heures et 22 heures. Visite libre des collections permanentes et de l’exposition temporaire "Quand l’ailleurs est ici. Joseph-Vaylet et les collections extra-européennes".