F'estivada de Rodez : déjà plus de 20 000 places vendues

Plus de 20 000 places ont déjà été vendues pour les trois soirs de concerts au haras les 22, 23 et 24 juillet.

"F'estivada", nouveau rendez-vous musical de l'été ruthénois, part-il sur un bon tempo ? Oui, assure-t-on du côté de la Ville, où l'on indique que plus de 20 000 places ont déjà été vendues pour les trois soirées du 22, 23 et 24 juillet au haras. Le 31 mars dernier, trois heures après l'ouverture de la billetterie en ligne, plus de 7 000 billets étaient déjà partis ! Et sur les sites spécialisés, le tout nouveau festival ruthénois s'affiche déjà aux côtés d'autres mastodontes, tels que Garorock ou encore Lollapalooza. "C'est un véritable succès ! Je me souviens encore de certains qui disaient qu'on ne vendrait pas plus de 4 000 places", s'est récemment félicité le maire, Christian Teyssèdre, lors d'une conférence de presse, qui n'a semble-t-il pas oublié la forte polémique du début de l'année après sa décision d'abandonner le traditionnel Estivada pour ce rendez-vous décrit "plus jeune, davantage dans l'air du temps".

Objectif 30 000

L'édile confie également qu'il s'est fixé un objectif de 30.000 personnes sur les trois soirées de concerts, où défileront les Soprano, Christophe Maé, Claudio Capéo, Jeanne Added ou encore Pierre De Maere et son entêtant "un jour, je marierai un ange..."

"Si l'on dépasse ce cap, ce sera déjà très, très bien !", indique-t-il. Avec un bonus financier à la clé ? "Avec l'Estivada, on perdait 300 000€ tous les ans - le festival était gratuit, NDLR. Là, on peut très rapidement rentrer dans nos frais", ne cache-t-il pas alors que l'enveloppe globale du festival approche le million d'euros et que le coût d'une place par soir est de 25€ (55€ pour le pass trois jours). Avec 30 000 places vendues, la Ville pourrait ainsi récupérer au mieux 750 000€, sans compter les espaces buvettes et restauration... Autant dire que toutes les planètes semblent aligner pour que ce nouveau rendez-vous fasse date dans l'été ruthénois ! Parviendra-t-il même à battre des records de fréquentation ? Pour souvenir, la Ville de Rodez avait annoncé avoir accueilli 22 000 personnes sur une seule et même soirée en 2018 lors de la venue de Francis Cabrel à l'Estivada.