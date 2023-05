Football : "On est venu faire un non-match", les réactions après la défaite sur le fil de Rodez au Havre

Lundi 8 mai, les Ruthénois se sont inclinés dans les dernières minutes au Havre, lors de la 34e journée de Ligue 2. Les sang et or avaient résisté toute la rencontre avant d'encaisser un contre son camp d'Antoine Valério suite à un corner havrais. Après cette journée, le Raf passe de la 12e à la 13e place, à quatre points du premier relégable, Laval.

Didier Santini, entraîneur de Rodez (au micro de beIN sports)

On rentre à la mi-temps avec 0-0, c'est un miracle. Il y a eu de meilleures choses en deuxième mi-temps au niveau défensif, mais on a été acculé, acculé, acculé. Et sur un coup de pied arrêté, on le prend. Le Havre n'était pas invaincu pour rien depuis 31 journées et premier du championnat. C'est une belle équipe, ça joue bien. Dans le jeu, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on sait faire. Mais il y avait aussi cette ambiance et l'équipe adverse qui nous a vraiment gênés dans tous ses déplacements, pour nos sorties de balle. L'équipe était vraiment au-dessus de nous.

Maintenant on sait exactement ce qu'on doit faire : on a encore quatre matches, il nous en reste deux à la maison, on doit prendre des points. Aujourd'hui, on s'en sort bien par moments. On aurait pu sortir un match nul, même si ça n'aurait pas du tout été mérité par cette équipe du Havre. Mais même avec un point, on aurait été obligé de gagner derrière. On sait que chaque match est une finale. Et on en a une belle samedi (13 mai) contre le Paris FC.

Luka Elsner, entraîneur du Havre

J'ai dit ça aux joueurs : il y a beaucoup d'équipes qui se seraient dit à la 85e minute : "C'est fini, on baisse les bras." Mais pas ces garçons-là, ils sont exceptionnels sur plein de moments. Ils nous ont aussi fait vivre des moments difficiles parce qu'on aurait aimé être à l'abri un peu plus tôt. Il faut rester devant sa télé avec le HAC ! Superbe victoire, elle est largement méritée au vu du contenu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas livré une prestation à ce point-là dominatrice. On a 24 frappes, on a beaucoup tiré dans le cadre en première mi-temps, on a tiré le penalty. Il y a eu beaucoup, beaucoup à se mettre sous la dent mais j'ai adoré l'intensité.

Bradley Danger, défenseur de Rodez (au micro de beIN sports)

Pour nous, c’est inévitable. Quand on passe tout notre temps à défendre sans essayer de sortir un ballon, c’est compliqué de gagner un match de foot. Surtout que, je crois que les Havrais tapent 67 fois la barre en première mi-temps. C’est mérité. Ils sont vraiment très très forts à la maison. C’est huilé. On est venu faire un non-match. Ils sont en mission alors que nous aussi on aurait dû être en mission sur ce match-là. Mais on ne l’a pas été. Sur ce soir, il n’y a rien à dire.