Football : Rodez a résisté au Havre en première période, suivez la rencontre en direct commenté

Lundi 8 mai, les Ruthénois, passés de la 12e à la 13e place après les matches de samedi, se frottent au leader du championnat, Le Havre. Les formations sont toutes les deux sur une dynamique positive, avec six victoires pour une défaite et un nul en deux mois du côté du Raf. Les Havrais n'ont pour l'instant été défaits qu'une fois cette saison, le 6 août. Et s'ils ne sont pas battus par Rodez, ils égaleront le record d'invincibilité de la division détenu par le CS Sedan : 32 matches sans défaite. Coup d'envoi de cette 34e journée de Ligue 2 au stade Océane à 20h45.