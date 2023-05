Incendie dans les Pyrénées-Orientales : 160 pompiers mobilisés, 30 hectares ont été détruits, des maisons évacuées

L'alerte a été donnée vers 16 heures, environ 160 pompiers sont mobilisés.

Après le feu géant qui a ravagé 930 hectares du côté de Cerbère au mois d'avril, le début du mois de mai reste très chaud dans les Pyrénées-Orientales. Ce lundi 8 mai 2023, un incendie s'est déclaré à Argelès-sur-Mer en bordure de la D614.

Selon l'Indépendant, 140 pompiers issus du SDIS des Pyrénées-Orientales sont mobilisés, aux côtés de 20 soldats du feu venus en renfort de l'Aude. Deux canadairs et un Dash sont déployés.

L'accès à la zone d'intervention fermée à la circulation

En début de soirée, le feu avait parcouru 30 hectares selon l'Association prévention et signalements de Feux de Forêt. Deux maisons ont été évacuées, et les pompiers sont déployés afin de protéger un camping situé non loin de l'incendie. Le sinistre menace des centaines d'autres hectares alors qu'il se déplace vers le massif des Albères.

Le SDIS 66 demande aux automobilistes d'éviter la zone d'intervention et de libérer l'accès aux secours. L'accès à la départementale 914 a été fermé, tout comme le trafic ferroviaire.

Intervention en cours "feux de végétations" dans la commune d’ARGELES-SUR-MER.



\u26a0\ufe0f Évitez la zone d'intervention \u26a0\ufe0f

\u26a0\ufe0f Libérez l'accès aux secours \u26a0\ufe0f

\u26a0\ufe0f Ne cédez pas à la curiosité \u26a0\ufe0f



D'importants moyens sont mobilisés sur les lieux \ud83d\ude92\ud83d\ude92\ud83d\ude92 pic.twitter.com/M0a4oztHnz — SDIS 66 (@SDIS66) May 8, 2023

