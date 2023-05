Moyrazès. Le centre social et culturel du Pays ségali, un lien pour le territoire

Accueil, écoute, information et orientation, soutien administratif et animation locale restent le credo du centre social et culturel du Pays ségali qui a tenu récemment son assemblée générale à Moyrazès. Le centre social et culturel du Pays ségali a tenu son assemblée en présence de ses partenaires et de nombreux adhérents. L’occasion de dresser le bilan de l’année, en mettant en lumière l’utilité du centre social et la pertinence de son projet social labellisé par la Caf et conventionné avec la communauté des communes du Pays ségali.

La présentation par les animateurs du centre social des différentes activités a permis de mettre en lumière les valeurs du centre social, lieu de vie, d’accueil, d’écoute, d’animations pour tous les habitants du territoire. Le vivre ensemble est présent et se partage dans les différents ateliers parents-enfants, pauses tchatches, ateliers découvertes, cafés créatifs, cours de couture et aussi lors des sorties familles, les échanges de savoir-faire, sans oublier les bons moments passés par les petits et les grands lors des spectacles itinérants ou des conférences-débats.

En plus de ses nombreuses activités de soutien à la vie associative et aux familles, le centre social favorise l’accès aux droits, à l’information et l’accompagnement des habitants du territoire dans leurs démarches administratives grâce à France Services itinérant Pays Ségali (1 080 demandes traitées) et auprès du guichet unique d’information des plus de 60 ans le Point infos Seniors (517 accueils).

L’ouverture d’un deuxième lieu d’accueil sur Baraqueville cette année, a permis de rapprocher tous ces services des habitants du territoire. Il a été aussi rappelé que la précarité existe au sein du monde rural et qu’elle est trop souvent cachée. Le centre social en lien avec les acteurs sociaux du territoire s’implique pour répondre aux besoins des personnes par l’apport d’aide alimentaire ou d’accès à un vestiaire solidaire (532 colis distribués cette année sur le territoire)

Pour conclure, le président a valorisé le travail concerté des salariés et bénévoles qui ont permis ces magnifiques réalisations.