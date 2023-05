Onet-le-Château. Le golf de Rodez agglomération va faire son "green festival", voici le programme

Du 11 au 14 mai, le golf de Rodez agglomération, comme les 100 golfs Bluegreen-Ugolf, organise un festival de découvertes.

Que vous soyez sportif ou non, que vous souhaitiez pratiquer le jeu de golf ou pas : le rendez-vous de ces quatre jours se passera au golf de Rodez Agglomération.

Un programme qui pourra s'apprécier en tour de voiturette pour découvrir le site et sa biodiversité, et avec des boules pour une partie de pétanque au bord de la rivière. Il sera aussi possible de découvrir le tir à l'arc, participer à des jeux concours de rugby, de football et de basket, ou encore de s'essayer au cross-fit.

Des surprises bientôt révélées

Vous pourrez défier de vrais archers, des professionnels de golf, des rugbymen, et pourquoi pas de super footballeurs. Dans un esprit d’ouverture et de convivialité, on peut réserver ou juste venir pour voir : toutes les activités sont gratuites.

Des surprises sont attendues. Elles devraient être semées sur les réseaux sociaux jusqu'à l'événement.