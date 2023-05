Taussac. Le ranch du Barrez a 20 ans

C’est avec un magnifique spectacle que le Ranch du Barrez de Ghislain Cayla et la troupe "Impulsion" ont célébré ses 20 ans d’existence. Le samedi 29 avril, un public nombreux a pu s’émerveiller devant des scènes de western où l’on a pu admirer cow-boys et indiens, l’attaque de la diligence bien sûr, mais aussi d’impressionnantes cascades exécutées par des cavaliers et cavalières dont certains sont connus du cinéma. Le show s’est déroulé sur un terrain de la taille d’un terrain de foot nouvellement aménagé, doté de gradins. C’est au terme de 10 ans de travaux, d’investissements et d’élaboration de projets que ce centre se réalise pleinement.

Reconnu par les clients environnants pour la qualité du dressage et l’organisation de concours, le Ranch est devenu un lieu incontournable de l’univers équestre.

Mais le succès dépasse largement les frontières du Carladez avec des représentations comme dans les arènes de Nîmes devant 12 000 spectateurs ou encore à l’étranger où la troupe "Impulsion" se déplace régulièrement. Autriche, Allemagne, République tchèque, Espagne, pour ne citer que quelques destinations, ont laissé de beaux souvenirs à cette équipe. Ce samedi, la météo était de la partie et a permis jusqu’à la dernière minute de profiter du site. Ghislain a conclu ce bel après-midi en remerciant chaleureusement parents et amis, les élus du Carladez et notamment MM. Chayrigues et Pagès pour leur soutien. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures à découvrir sur les réseaux sociaux.

Contact au 05 65 66 20 01.