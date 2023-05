Sénergues. Le Renouveau sportif visite Montarnal

Mardi 2 mai, belle animation sur le parking du château, où, une vingtaine de randonneurs s’étaient donné rendez-vous pour venir découvrir quelques bijoux de la vallée de Lot. Il faut dire que leur présidente Marie-Thérèse Sirvin née Joulia, originaire de Sénergues avait fort envie de leur faire visiter sa commune. Accueillis et guidés toute la journée par Jean-Claude Richard, ils ont emprunté le circuit n° 6 du Terra Trail pour rejoindre Saint-Sulpice après avoir admiré de superbes points de vue sur les monts d’Aubrac et du Cantal ainsi que sur la vallée du Lot. Une vallée qu’ils ont longée jusqu’à Notre-Dame d’Aynès, où, André Delouvrier et sa compagne Danielle avaient préparé un sympathique apéritif surprise. Jean-Claude en a profité pour leur conter la merveilleuse légende de la statue de la vierge d’Aynès et commenter les fragments de vitraux des XVe et XVIe siècles, qui ont fait l’admiration du groupe, tout comme la Croix biface de 1560 avec sa dizaine de personnages. Ensuite direction le village médiéval de Montarnal, site protégé depuis 1942, pour le pique-nique et la visite de la chapelle. Jean-Claude a expliqué la genèse des lieux, la vie des hommes avec la rivière, l’origine étymologique de Montarnal. Puis il a présenté les grilles en fer forgé du XIIe siècle qui séparent la nef du chœur. Elles proviennent du même atelier de ferronnerie que celles de l’abbatiale de Conques. Elles ont fait l’objet d’une restauration en 2015 sous l’égide de la municipalité en étroite collaboration avec l’association de Notre Dame qui avait mis en place un mécénat. Autre curiosité de cette chapelle, sa cloche du XIVe, la plus ancienne du Rouergue.

Après quelques explications historiques sur le village, le château et sa tour ronde, le groupe est remonté en direction du château de La Garrigue, où, Jean-Claude a commenté la rivalité de la famille Madrières propriétaire de ce domaine avec les seigneurs de Sénergues et les La Tour Saint-Igest du château la Bessière avec le tragique dénouement de l’assassinat du fils Madrières par un fils La Tour Saint-Igest en 1731.

C’est au terme de plus de 24 km de randonnée que le groupe a rejoint son point de départ, où, les participants ont bien apprécié l’accueil et les rafraîchissements pris à l’Auberge du Castel, tout récemment ouverte.

La présidente Marie-Thérèse Sirvin prévoit de revenir à Sénergues le 27 juin avec deux groupes pour leur faire découvrir d’autres parties de la commune.