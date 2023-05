Rignac. Le village sera en fête ce week-end

Le comité des fêtes invite les 12, 13 et 14 mai à la fête votive du village avec un programme qui devrait satisfaire pendant trois jours toutes les tranches d’âges. Pour commencer, le vendredi à partir de 19 h 30, un apéro concert avec "On naît pas bon, mais on s’marre" et un repas veau à la broche au bar "Le Chaudron" ou soupe au fromage ou tripoux à la salle des fêtes (possibilité d’emporter). À 20 h 30, concours de belote. Le samedi à 14 heures, concours de pétanque ; à 16 heures gou’trail 11 ou 20 km, courses enfants, randonnée 9 km (2 €). À 19 heures, marché gourmand dans la salle des fêtes et apéro concert avec "La Sourde Oreille".

La soirée se terminera par un bal disco avec DJ Coco. Dimanche dès 8 heures, déjeuner aux escargots, chèvre ou tripoux et à la française.

À 11 h 30, au monument aux morts, cérémonie du 8-Mai suivie du pot de l’amitié.

Dans l’après-midi dès 14 heures, concours du meilleur farçou et dégustation du public ; à 15 heures, pour tout public, balade contée dans le village par Yves Lavernhe