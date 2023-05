La Loubière. L’exposition hommage à François Lauras se déroulera ce week-end

L’exposition François Lauras des créateurs amateurs de la commune de La Loubière, se déroulera, samedi 13 mai de 14 heures à 18 heures et dimanche 14 mai de 10 heures à 18 heures, à la Tour du village d’Ortholès.

Cette exposition imaginée l’an dernier par le regretté François Lauras à des fins caritatives, sera reconduite avec le même objectif, au profit, cette année des Restos du cœur. En plus des sections couture, art floral et patine/déco du foyer rural de La Loubière, organisatrice de cette manifestation, douze créateurs amateurs exposeront leurs œuvres (peintures, aquarelles, photos, poteries, sculptures sur bois et fer, maquettes en pierres). L’association de valorisation du patrimoine bâti de la commune de La Loubière est partie prenante de cette manifestation et expliquera au public les travaux de restauration de la Tour et son historique. La finalité humanitaire et la qualité des créations laissent espérer un ample succès.