Paris : à la découverte des jardins botaniques

Plus de 15 000 espèces et variétés de plantes, des missions de conservation des végétaux, d’éducation à la botanique et de sensibilisation à la nature : le Jardin Botanique de Paris, c'est plus de 70 hectares de jardins et de collections organisés sur quatre sites à l'histoire et au patrimoine végétal et architectural prestigieux. Il comprend le parc de Bagatelle et sa roseraie de renommée internationale, le Jardin des Serres d’Auteuil et ses paysages tropicaux, le Parc floral de Paris et sa flore régionale d'Île-de-France, ainsi que l’Arboretum de Paris et ses arbres des régions tempérées du monde entier.

le Jardin Botanique de Paris est géré par la direction des Espaces verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. Il est membre du conservatoire des collections végétales spécialisé et agréé par l’association professionnelle des Jardins botaniques de France et des pays francophones. Ses quatre sites sont labellisés "Jardin Remarquable".