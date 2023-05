Bertholène. Pédagogie à la ferme d’Ayrinhac

Quels projets mettre en avant lorsqu’on a la chance d’avoir au sein de l’école des parents d’élèves éleveurs ? Quoi de mieux qu’une petite visite sur-place, au cœur de la ferme ?

C’est ce qu’ont fait les petites et moyennes sections de l’école de Bertholène ! Après une bonne petite marche à pieds, nos petits élèves se sont rendus à Ayrinhac dans la très jolie ferme de la famille Boulet, dont le cheptel a reçu de nombreuses récompenses. Les enfants ont pu pénétrer dans l’étable et poser à Julien et Laureen leurs nombreuses questions sur les vaches de race aubrac pour la plupart et sur le taureau. Ils ont pu admirer, caresser de nombreux et adorables veaux.

Quelques jours plus tard, ces mêmes enfants se sont rendus dans la superbe ferme de la famille Chauchard Brullon à Montagnac, pour enquêter sur le mode de vie des brebis. Hélène, Xavier et David ont expliqué patiemment les différents lieux de vie, ont fait goûter aux enfants, le lait tout frais sorti du pis. Les enfants ont pris plaisir à observer les agneaux qui gambadaient joyeusement dans la bergerie.

Cette sortie leur a permis de comprendre la route du lait, de la traite de la brebis à la réalisation du fameux Roquefort.

Un grand merci à ces deux familles pour la qualité de leur accueil et la richesse des visites.

Ils ont fait briller les yeux des petits et des grands !