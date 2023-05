Bozouls. Un commerce s’installe rue de la gare

Delphine Caby, la quarantaine, est titulaire d’un BTS force de vente. Elle a acquis au fil des années une bonne expérience commerciale. À présent, Delphine souhaite voler de ses propres ailes et s’installe au n° 6, rue de la gare (ancienne gare SNCF) sous le nom de "Brocfrip station" un magasin de friperie et de brocante.

La seconde main, un geste pour demain ; le marché de la seconde main est en pleine expansion du fait de la situation économique et de la prise de conscience générale sur la situation de notre planète.

De ce fait, Delphine prépare une sélection de vêtements et d’accessoires vintage pour les proposer à petit prix et en excellent état. Une deuxième vie à ces vêtements comme des vestes, foulards, sacs, chaussures essentiellement pour femmes, enfants et bébé jusqu’à trois ans ainsi que des jouets. Une brocante se juxtapose à la friperie : la proposition d’objets variés des années 1950-1980, rétro vaisselles, articles de table et petits meubles.

Les ventes sont de marque populaire à petits prix. La démarche de Delphine est une démarche antigaspi et écoresponsable. Une vente de boissons, et de biscuits sera également proposée. Cet établissement situé au pied de la voie verte pourra également intéresser entre-autres les randonneurs ou les cyclistes. Souhaitons bonne chance à Delphine.

Parking assuré, ouverture le 12 mai et le lundi, mercredi, vendredi, de 14 heures à 18 h 30, le samedi, de 9 h 30 à midi et de 14 heures à 18 h 30. Contact 07 86 65 23 43 ou brocfripstation@gmail.com