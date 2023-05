Decazeville. Un programme varié tout au long du salon

Le collège Paul-Ramadier et son FSE, son annexe de Firmi et le collège Jean-Jaurès de Cransac proposent vendredi 12 et samedi 13 mai un salon des jeux mathématiques gratuit, riche en découvertes et activités variées au Laminoir et à la salle Yves-Roques.

Le programme y sera des plus intéressants. Depuis un escape game proposé par les collégiens de Paul-Ramadier jusqu’aux "défis" proposés par les élèves du primaire, en passant par une exposition consacrée à Émile Borel – l’un des plus grands mathématiciens français et qui plus est, aveyronnais – chacun devrait trouver son compte parmi les nombreuses expériences à vivre sur ce salon dédié aux mathématiques… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges : origami, théâtre, rubik’s cube, échecs, maths et jeux, casse-tête, stands, etc. Le vendredi sera réservé aux scolaires qui assisteront à des spectacles avec un duo Neuro-clownesque, magie & maths et conférences avec Sébastien Maronne et Sébastien Déjean.

Le samedi, le salon sera ouvert toute la journée à tous avec des ateliers, des jeux variés et expositions gratuits dès 10 heures au Laminoir, ainsi que des temps forts pour tous, tels que les clowns mathématiques (à 10 h 45, à 15 h 60 et à 16 h 30), une conférence de Damien Bouloc, une grande simultanée d’échecs à 14 h 30 et une conférence de Sébastien Maronne, ainsi que la pièce de théâtre SHTAM sur les maths en forme de saynètes à la salle Yves-Roques à 20 h 30.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous, de la maternelle à 99 ans. Une belle occasion de s’amuser et de stimuler l’esprit !