Naucelle. Une histoire de souffleur… à Pradinas

Le centre social et culturel du Pays ségali, en étroite collaboration avec l’équipe municipale de Pradinas, donne rendez-vous, vendredi 12 mai à 20 h 30, à la salle des fêtes pour découvrir un spectacle hors du commun : l’histoire dont vous êtes le souffleur. Une fiction unique et éphémère écrite à partir des mots soufflés par les habitants de Pradinas qui se sont mobilisés sur trois séances de médiation en amont du spectacle. Des temps d’échanges et d’écriture animés par l’initiatrice de ce projet artistique : Élisa Sabathié. Un travail mené avec les habitants dans la convivialité pour créer un imaginaire commun.

Le centre social remercie chaleureusement les "souffleurs" d’avoir répondu présent pour participer à cette aventure. Ce spectacle est porté par un collectif d’artistes qui sera composé pour cette représentation d’Arnaud Cance à la narration, de Fabien Jourdon à l’accordéon et de Gérard Marty et Jean-Charles Couderc pour une performance plastique grand format en direct.

Un projet artistique singulier et porteur de sens pour le centre Social et culturel du Pays ségali prouvant une nouvelle fois qu’il est possible de construire une programmation culturelle sur le territoire avec et pour les habitants.

Réservation et renseignements au 05 65 72 29 19 ou

accueil@cscps.fr