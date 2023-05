Aveyron : "Profession sport et loisirs", un entremetteur pour dynamiser le territoire

Fondée en 1998, l’association Profession sport et loisirs fonctionne peu ou prou comme une agence d’intérim et permet que soient pourvus les besoins des collectivités, Ehpad, associations et écoles, ou en salariés spécialisés.

D’un côté, des éducateurs sportifs, professeurs, surveillants-sauveteurs, maîtres-nageurs sauveteurs ou autres encadrants diplômés. De l’autre, des collectivités, associations, centres sociaux, MJC ou structures œuvrant dans les secteurs du tourisme et des loisirs. Et, au milieu, depuis près de 25 ans aujourd’hui, l’association Profession sport et loisirs Aveyron, qui se charge de mettre les uns et les autres en relation.

Une démarche utile et pourtant trop peu connue, née à l’initiative de l’État dans les années 1980. De très nombreux Brevets d’État ou éducateurs sportifs arrivent alors sur le "marché". Ils faisaient jusqu’alors défaut et leurs premiers employeurs sont les associations. "Mais le milieu associatif n’était pas armé pour s’occuper de ces recrutements, faire des bulletins de paie, etc.", explique Xavier Cottel, agent de développement chez Profession sport et loisirs. L’association se propose de prendre cet aspect administratif en charge tout en se faisant groupement d’employeurs par le biais d’une seconde structure.

"Cela peut avoir du sens pour dynamiser un territoire"

Avantage, selon Xavier Cottel : "Un éducateur spécialisé n’aura pas à aller taper à 50 portes… Avec nous, il a un seul contrat de travail, un CDI et il tend vers le temps plein." Du côté des employeurs, si une association est à la recherche d’un professionnel pour intervenir, par exemple, quelques heures au sein club de football, la commune peut avoir elle aussi des besoins dans un Ehpad ou une école. Et proposer davantage d’heures à un même intervenant. "Cela peut avoir du sens pour dynamiser un territoire, c’est du lien social", souligne l’agent de développement. En 2022, 40 éducateurs spécialisés ont été employés par le truchement de PSL.

La majeure partie de l’activité se concentre sur l’été et dans le secteur de la baignade. "L’an dernier, 64 maîtres-nageurs sauveteurs ou surveillants de baignade ont été embauchés pour 40 postes, dont la moitié n’était pas de l’Aveyron. Et actuellement, il y a de forts besoins sur ces professions", explique Xavier Cottel. Quasiment tous les lacs et piscines publiques du département sont ainsi surveillés, pendant l’été, par des professionnels "apportés" par PSL.

Démarcher pour démontrer son utilité

L’association, "qui se porte bien", vient d’organiser son assemblée générale. L’occasion d’évoquer l’activité passée mais aussi de poser les jalons des politiques à venir. Avec plusieurs ambitions. Renforcer la gestion salariale que propose l’association (notamment du côté des bulletins de salaire). Cinquante-sept associations ont fait appel à Profession sport et loisirs en 2022, un chiffre en hausse de 19 %. Désireuse de mieux se faire connaître, la structure souhaite aussi élargir son champ d’intervention dans le département et démarcher communes et communautés de communes pour prouver son utilité, pourtant démontrée depuis près de 25 ans à travers le département.