CARTE. Baisse des températures, orages, pluies abondantes localement : 22 départements en vigilance jaune

La pluie est de retour ce mardi 9 mai, avec abondance localement. Météo France a placé 19 départements en vigilance jaune "orages" et trois autres en vigilance jaune "pluie-inondation".

Ce mardi 9 mai, les précipitations font leur retour sur les trois quarts du pays liées au passage d'une perturbation britannique très active qui traverse toute la France, du nord au sud.

Elle s'accompagne de pluies localement abondantes (de 10 à 40 mm d'eau localement).

22 départements ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune indique Météo France dans son bulletin communiqué ce mardi 9 mai à 6 heures : 19 pour les orages, et trois autres pour "pluie-inondation".

L'autre fait notable de la journée est la baisse de la température et le début d'un rafraîchissement général.

Les températures minimales sont comprises entre 10 et 14 degrés en général, jusqu'à 14 à 18 degrés près de la Méditerranée. Les maximales ne dépassent pas 14 à 19 degrés de la Manche et la frontière belge jusqu'au Poitou-Charentes et au Limousin, elles vont de 18 à 23 degrés ailleurs, mais atteignent 23 à 28 degrés sur le Sud-Est.

Les 19 départements en alerte jaune "orages"

Ille-et-Vilaine

Mayenne

Maine-et-Loire

Orne

Sarthe

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

Indre-et-Loir

Indre

Cher

Nièvre

Aube

Yonne

Seine-et-Marne

Val d'Oise

Paris

Yvelines

Essonne

Loiret

Les trois départements en alerte jaune (pluie-inondation)

Savoie

Haute-Savoie

Isère

Ciel souvent nuageux et pluies en Occitanie

Du sud de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées en direction du sud des Alpes, le ciel est souvent nuageux. L'après-midi, il se couvrira et des pluies débuteront en se renforçant en fin de soirée.

Cet après-midi en Occitanie. Capture d'écran Météo France

Près de la Méditerranée, après une matinée assez bien ensoleillée, le ciel se voilera de plus en plus.

Les prévisions de la soirée de ce mardi en Occitanie. Capture d'écran Météo France

Dans la nuit de mardi à mercredi, un bref passage pluvieux est envisagé à la suite duquel mistral et tramontane vont brutalement se renforcer.

Les prévisions en Occitanie pour la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai. Capture d'écran Météo France

Quelle tendance pour le mercredi 10 mai ?

Un temps instable et frais devrait s'installer sur la majorité du pays avec des averses plus marquées au nord qu'au sud. En Méditerranée, mistral et tramontane soufflent fortement, jusqu'à 100 km/h en rafales. Le rafraîchissement commencé ce mardi se poursuivra avec des températures sous les normales de saison partout