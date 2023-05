Ce célèbre défi à vélo empruntera les chemins de la vallée de l’Aveyron ce week-end

Ce sont les chemins de la vallée de l’Aveyron qui seront une nouvelle fois empruntés par les vététistes et les marcheurs lors de la Passejade qui se déroulera le dimanche 14 mai.

Cette randonnée aura comme à son habitude le village du Pas (commune de Druelle-Balsac) pour lieu de départ. les vététistes auront le choix entre cinq circuits de 16, 21, 26, 33 et 38 km en passant par Caramaurel, Valès, Talespues, Belcastel et Mayran pour ceux qui choisiront le plus long.

Le départ libre sera donné dès 8 heures. En ce qui concerne les marcheurs, ils passeront par La Vaysse, Saint- Clément Caramaurel avec 9 où 16 km.

Départ libre à partir de 9 heures. Plusieurs ravitaillements seront positionnés dans les villages traversés.

Où et quand s'inscrire ?

Les inscriptions débuteront dès 7 h 30 à la salle des fêtes.

Le club de l’APC vous donne donc rendez vous pour de belles balades dimanche 14 mai au Pas.