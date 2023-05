Baraqueville. Ciné-débat et randonnée autour de l’eau

Vendredi 12 mai, un ciné-débat se tiendra à 20 h 30 au Fauteuil Rouge sur le thème de la valorisation et de la restauration des zones inondables et des zones humides. Le débat qui suivra la projection verra la présence des agents du SMBV2A, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du CATR-ZH et de l’Agricampus La Roque.

Marche commentée

Le lendemain, samedi 13 mai, il sera proposé une courte marche commentée autour du Lac de Lenne. Le point de rendez-vous a été fixé à la mairie à 14 h 30. Le parcours sera long de 2 km et prendra la direction des abords du plan d’eau pour y découvrir la diversité de ses paysages et des aménagements (découverte des pollinisateurs et de la faune des bords de cours d’eau).

Cette balade nature pourra convenir aux enfants de plus de 5 ans et il est conseillé de s’équiper de vêtements et chaussures adaptés en fonction de la météo du jour. Munissez-vous de jumelles et filets à papillons si vous en disposez sinon le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) pourra en mettre à disposition.