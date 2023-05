Commerce : cet ancien café va se métamorphoser en boutique-hôtel près de Villefranche-de-Rouergue

L’ancien café Vaysse sur le point d’être métamorphosé…

Depuis plusieurs semaines, un chantier, boulevard Cardailhac ne passe pas inaperçu. Ce site bien connu des Villeneuvois est en train de faire peau neuve.

Gratien Vaysse, décédé il y a 3 ans, y était le propriétaire d’un café, lieu de rencontre de nombreux joueurs de cartes notamment, il assurait un service de taxi, et même de transport funéraire. Accolée au café se trouvait également une grange, car à l’origine, il y avait quelques bêtes pour compléter les activités du couple Vaysse.

Suite au décès de Gratien, cet ensemble immobilier a été mis en vente, et, rapidement un projet a été élaboré par le cabinet d’architecture Javelaud père et fils.

Un boutique hôtel, 4 étoiles devrait ouvrir pour fin 2024. Il comptera 12 chambres.

Ce type d’établissement a pour vocation de créer l’ambiance d’un invité personnel dans une maison privée.

Le nouveau propriétaire, Guillaume de Colonges, enfant du pays, nous a fait visiter les lieux. Très attaché à la bastide, il a tenu à investir dans un projet différent et complémentaire de ce qui est déjà proposé à Villeneuve. Il se souvient avec nostalgie de la cité avec 3 hôtels, et regrette qu’aujourd’hui il n’y en ait plus. Il a alors voulu remédier à cette situation. Ce gros chantier fait appel à de nombreux artisans et spécialistes locaux. Indiscutablement ce bâtiment contribuera à mettre en valeur le village et attirera des touristes.

Des prestations de qualité

Des aménagements rendront cet établissement attractif avec sauna, salle de sport, piscine sur un jardin aménagé de 800 m², une terrasse panoramique au dernier étage. Sur quatre niveaux, d’une cave voûtée aménagée au 2e étage, l’intérieur sera aménagé de façon à ce que les clients s’y sentent le mieux possible, un architecte d’intérieur, Delphine Maumot, y travaille d’ailleurs d’arrache-pied. Pour l’heure, si le chantier avance selon la programmation établie, la future gestion de cet hôtel commence à être étudiée. Sept emplois permanents vont être créés, et le premier recrutement essentiel sera celui d’un gérant. Les appels à candidature ne vont pas tarder. On peut d’ores et déjà prendre contact par mail : a2colonges@gmail.com

Guillaume conclut : "Je voulais faire quelque chose de sympa, créer une convivialité, une activité complémentaire pour le Villeneuvois". L’on a hâte de découvrir ce boutique hôtel terminé, qui dynamisera le développement touristique de notre bastide.