Montrozier. Des animations à foison samedi au musée

Dans le cadre de Nuit européenne des musées, en Aveyron, ce sont les trois musées de Salles-la-Source, d’Espalion et de Montrozier qui ouvriront leurs portes ce samedi 13 mai de 14 heures à minuit pour offrir toute une diversité d’activités et de découvertes.

L’objectif de ces rencontres étant de solliciter les sens, éveiller la curiosité intellectuelle, proposer le plaisir de partager en famille différentes activités, le tout dans une ambiance conviviale, festive et intergénérationnelle.

Alain Soubrié, médiateur du musée de Montrozier, proposera un moment de convivialité avec les élus et certains des partenaires du musée à partir de 18 h 30.

Au programme

Archéologie et arts vivants avec la compagnie Mesdames A. De 14 heures à minuit, diffusion des créations musicales de Léa Cuny Bret sur les empreintes et sur les sons de la préhistoire. À 14 h 30, 16 h 30 et 22 h "Du son à la musique" : virgules musicales avec Léa Cuny Bret au saxophone et Alice Tabart à la voix.

À 20 h 30 "Nos traversées, premiers pas et premiers mots" : déambulation théâtrale créée sur mesure pour le musée. Les comédiennes Juliette Paul et Alice Tabart partent sur les traces des premiers découvreurs. À l’espace archéologique : Roquemissou, plongée dans la Préhistoire du Causse.

Lancement du web documentaire consacré à l’exposition Roquemissou

Pour les enfants : de 14 heures à 19 heures et de 20 heures à minuit, initiation à la fouille archéologique dans la cour du musée de jour et de nuit. Accès libre à la grotte pour pratiquer l’art pariétal. Une borne à selfie vous permettra de prendre la pose et de repartir avec votre photo…

Et qui sait, peut-être serez-vous aux côtés des comédiennes de la compagnie Mesdames A ?

Immersion dans l’espace et le temps

En apprendre plus sur l’espace et le temps. À 16 heures, intervention d’Yves Saget. De 14 à 18 heures, de 20 h à 21 h 30 et de 22 h 30 à minuit, bienvenue au planétarium ! Embarquez pour un voyage dans l’espace avec l’association Andromède 4A : projection toutes les 45 minutes de 14 à 18 heures. Lecture du ciel nocturne toutes les 30 minutes de 20 heures à 21 h 30 et de 22 h 30 à minuit (à partir de 7 ans, accès sans réservation dans la limite des places disponibles).

Espace archéologique départemental Le Bourg 12630 Montrozier Tel. : 05 65 70 75 00 espace.archeologique@aveyron.fr