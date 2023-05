Football : l'inédit tournoi de but à but à Onet-le-Château a visé juste !

Le premier tournoi de but à but aveyronnais a vu le jour mercredi dernier sur les installations du Colombier à Onet, à l’initiative de Mattéo Blanc, l’un des gardiens de but castonétois (National 3). Pour une première, le concours était exclusivement réservé aux catégories des U12 aux U17.

" J’ai appris ce jeu à l’académie des gardiens à Bagnères-de-Luchon où j’ai été pendant deux années. Nous le pratiquions à chaque fin de trimestre. Même si je l’ai un peu adapté", dévoile Mattéo Blanc. Mercredi dernier, pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. En pleines vacances scolaires, ce ne sont pas moins de 34 portiers de 10 à 17 ans qui ont répondu présent au défi proposé par le dernier rempart de l’OCF. Séance de renforcement musculaire et prévention des blessures en guise de digestion Avec en prime les présences de Lionel Mpasi, le gardien professionnel du Raf, et du président du district, Pierre Bourdet, pour la remise des prix. À tout juste 18 ans, Blanc a tapé dans le mille avec ce jeu spécial réservé aux hommes gantés. "Je trouve que le poste n’est pas assez mis en avant, avance-t-il, avant de poursuivre : Ce jeu et ce tournoi sont très intéressants, car aujourd’hui, il n’y a rien pour les gardiens. Souvent, dans les petits clubs, ils n’ont pas d’entraîneurs spécialisés. J’ai l’impression qu’ils se sont pris au défi. Je pense que ce jeu est le reflet de ce qui se passe en match. Il faut être tout le temps concentré et prêt." Menu de cette journée : phases de poules le matin, repas, puis une séance de renforcement musculaire et de prévention des blessures de 30 minutes dispensée par Blanc, avant la reprise des phases finales. "Nous leur avons aussi donné beaucoup de conseils avec Lionel. Avec cette séance avant de reprendre l’après-midi, je voulais les informer sur tout ce qui concerne le corps et l’importance du gainage pour ce poste." De quoi bien digérer. Lionel Mpasi, Monsieur plus Si le jeune homme ne s’attendait pas à une telle réussite – "j’avais tablé sur 15-20 présents. C’était une surprise d’en avoir plus. Il faut remercier le club, la mairie et surtout les sept partenaires qui m’ont accompagné " –, il a été conquis. Ses stagiaires aussi. Des étoiles plein les yeux après les photos et autographes avec Mpasi. "Ils vont bien dormir ce soir, c’était génial" témoignait, d’ailleurs, un parent à la sortie du stade visiblement aussi heureux que son bambin. Alors, à quand la prochaine ? Règlement Un terrain réduit, deux buts, deux gardiens qui s’affrontent un contre un. Match de deux minutes avec but vainqueur en cas d’égalité. Le jeu se joue toujours au pied et le ballon en mouvement. Si le tireur frappe à côté, c’est penalty à 11 m pour l’adversaire. Si le gardien arrête le tir, il tire à son tour. Un but vaut un point. Si le but est marqué, c’est le gardien qui a encaissé le but qui tire à son tour. Le classement se fait au goal-average.