Rodez. Handball : le haut niveau tend les bras à l'arbitre ruthéno-castonétois Maxime Veyre

Le Ruthénois de 28 ans a officié pour la première fois en coupe de France Régionale cet hiver. Et il se prépare à passer à la vitesse supérieure.

La politique du Roc est de former des jeunes joueurs à l’arbitrage. Ainsi, 25 jeunes se sont lancés dans l’école d’arbitrage sous l’autorité d’Amélie Fixes, capitaine de l’équipe des Rocettes, évoluant en Nationale 3. Parmi eux, figure Maxime Veyre, 28 ans, pur produit ruthénois ayant fait ses débuts au club à l’âge de 7 ans.

Un fidèle qui n’a quitté le Roc que pendant 5 ans, le temps de faire ses études sous d’autres cieux. Aujourd’hui Maxime Veyre est directeur conseil en ingénierie à Toulouse mais ne manque jamais un week-end sur le Piton, car il joue avec l’équipe III de l’association ruthéno-castonétoise.

L’arbitrage, il n’y pensait pas vraiment. Il l’a fait d’abord pour aider le club et il ne le regrette pas. Mieux, il a découvert la passion de pratiquer le handball d’une autre manière : en étant au centre du jeu. "Je suis au plus près de beaux matches et j’y participe. Que rêver de mieux ?"

Un long parcours de formation

Certains ont la vocation, d’autres se la créent. Un cheminement que Veyre poursuit depuis ses 14 ans, âge de son choix de revêtir la tenue d’arbitre pour diriger des rencontres. "On commence par arbitrer des U15, en étant désigné par le comité départemental." Le jeune arbitre est également suivi par un formateur qui évalue les rencontres cinq à six fois par saison. Puis direction les matches des U18 et des seniors du département.

"Plusieurs fois par mois, la Ligue m’envoie des tests et des mises en situation (vidéos) qui m’ont permis d’obtenir le niveau T1, soit la capacité d’arbitrer en Régionale, en Prénationale masculine et en Nationale 3 féminine en Occitanie. Là aussi je suis noté sur mes arbitrages le week-end."

Un 16e et un 8e de coupe de France Régionale

En handball, la coupe de France se dispute par niveau. La Nationale, puis la Régionale et la Départementale, afin de ne pas léser les petites équipes. Et une belle récompense est venue gratifier Maxime Veyre fin février : la Ligue lui a confié l’arbitrage d’un 8e de finale de la coupe de France féminine Régionale entre Nîmes et Bruges-Bordeaux. Ainsi qu’un 16e de finale masculin entre Castanet et Ramonville.

Il a ainsi officié avec son binôme pour la saison, Antony Araujo, licencié au Fenix de Toulouse. Un tremplin pour arbitrer en Nationale, ce qu’ambitionne le Ruthénois. "J’ai deux stages de performance à faire avec mon binôme. C’est l’antichambre pour atteindre le niveau national." S’il reconnaît que l’arbitrage lui prend du temps, Maxime Veyre y retrouve son compte en côtoyant de nombreux clubs et en ayant "la chance d’être aux premières loges de matches de haut niveau."