Baraqueville. Le défilé des écoliers baraquevillois n’est pas passé inaperçu

À Baraqueville, c’était un peu Carnaval après l’heure. Certes, Mardi gras était fin février mais au cours de l’année des 50 ans de la commune, toutes les occasions sont bonnes pour créer de l’animation. Ainsi, à l’initiative de Christine Bernardi, adjointe au maire chargée des affaires scolaires, rendez-vous était donné à l’Espace Raymond-Lacombe pour un défilé dans les rues de Baraqueville. Le thème étant les 50 ans de la création de la commune et, pour l’occasion, tous les écoliers baraquevillois étaient vêtus de rouge et de blanc afin d’honorer les couleurs historiques du village. Ils arboraient fièrement leurs dessins représentant les diverses écoles des différents villages. Tout était réuni, il y avait de la musique avec la célèbre chanson de la Déryves sur Baraqueville, du soleil, et la joie des enfants de participer à ce défilé honorant leur village. L’après-midi s’est achevé avec un goûter offert par la municipalité où se sont mêlés aux chansons les rires des élèves et les lancers de confettis. Tout ce petit monde était accompagné par les enseignants, les assistantes maternelles et les parents d’élèves, mobilisés pour sécuriser cette manifestation qui s’est conclue par l’apparition d’un gâteau géant surmonté de bougies.