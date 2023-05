Rieupeyroux. Le karaté club enchaîne les compétitions

Lors de la Valéra Cup karaté contact du dimanche 7 mai à Toulouse, le groupe de Rieupeyroux a tenu ses promesses. Six compétitrices et compétiteurs du club étaient inscrits pour cette rencontre, dont cinq pour une première participation. Valentin Moreno, qui combat en catégorie junior, obtient la première place dans sa catégorie de poids. Il combat ensuite dans une autre catégorie de poids en étant surclassé et obtient la victoire après un combat très dur contre un adversaire faisant 10 kg de plus que lui. Valentin est ainsi double vainqueur de la Valéra Cup en junior. Inès Picardo, catégorie cadette, remporte son premier combat.

Elle s’incline en finale et monte tout de même sur la deuxième marche du podium. En catégorie benjamin, c’est Baptiste Ulrich qui représentait le club et qui se classe troisième. Jackie Gray et Myriam Vidal Montes ont combattu en vétérantes féminines et font une belle prestation. Myriam Vidal remporte la coupe et Jackie Gray est deuxième. Les coaches de la journée, Gérard Lacomme et Julien Cipriano, ont félicité les participant(e) s pour leurs engagements, leur fair-play et leurs performances.