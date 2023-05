Le Nayrac. Les chemins de randonnée permettent de découvrir la commune

Une petite équipe de bénévoles s’est retrouvée ce samedi 6 mai au matin pour nettoyer les chemins de randonnée.

Peu nombreux mais motivés, ils ont fait du bon travail en passant parmi les sentiers les plus étroits de notre grande et belle commune où la végétation avait gagné du terrain et rendait difficile le passage des promeneurs. Les employés communaux s’occuperont de débroussailler les autres chemins accessibles aux engins motorisés.

La municipalité remercie les bénévoles pour leur coup de main très apprécié qui permet aux amateurs de randonnée de découvrir des paysages parfois un peu à l’écart des routes et qui pourtant méritent d’être connus.