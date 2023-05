Boussac. L’histoire de la monnaie vous sera contée

Lorsque l’on effectue régulièrement ses achats par carte, chèque ou espèces, on est bien loin de penser à l’histoire vieille de 5 000 ans qui retrace l’évolution de ces moyens d’échange qui ont considérablement évolué au cours des temps. Jean-Claude Landais, passionné et numismate depuis de nombreuses années, a largement dépassé le stade de simple collectionneur et retracera l’évolution des différents moyens d’échange au cours des siècles. Afin de faire vous part de ses connaissances au travers de sa riche collection, il exposera ce dimanche 14 mai à la salle des fêtes de Boussac, où l’on pourra venir découvrir (gratuitement) l’évolution de la monnaie dans tous ses états de 10 heures à 17 heures.

Randonnée jeudi après-midi

"Sur les chemins de Boussac et du Ségala" vous donne rendez-vous jeudi après-midi à Rieupeyroux (Le Bélier). 10,3 km de Dénivelé positif. Covoiturage au poteau de Colombiès à 13 h 45. Responsable ; Yveline, joignable au 06 84 45 36 05.