Espalion. Maudit super break pour l’équipe 2 Messieurs

L’équipe 2 Messieurs recevait ce dimanche le leader de la poule F de Régionale 4 : le Tennis Club Nègrepelisse.

Avec un match de retard, l’occasion était belle pour les Espalionnais de recoller à la tête du classement. Tout commençait bien avec les simples 4 et 2. Matthew et Jean-Philippe réalisaient des parties bien maîtrisées de bout en bout et permettaient aux locaux de mener 2-0 après la première rotation. Venaient ensuite les simples 3 et 1. Face à un gros serveur en réussite, Valentin était tout prêt de faire basculer la rencontre en fin de second set mais devait s’incliner au final. Enfin, Clément allait chercher sa victoire en 3 sets, au bout du suspense. 3-1 après les simples. La rencontre ne pouvait plus être perdue mais les Tarn-et-Garonnais espéraient encore arracher un match nul. Après avoir mené 6/4 5/3, Clément et Jean-Philippe cédaient le second set 7/6. Encore un fois, le super t-break du double allait décider du sort de la rencontre. Et à ce petit jeu, les visiteurs se montraient plus forts ! Score final : 3-3. Ce partage des points ne fait pas l’affaire des hommes du capitaine Jean-Philippe Ausseil. Bien qu’il reste 2 journées à disputer, ils n’ont plus les cartes en main et devront compter sur un faux pas de leurs concurrents directs à la montée.

Équipe 3 : une victoire pour espérer

En déplacement à la Fouillade, Jean-Baptiste, Simon, Alain et Yahn devaient s’imposer pour garder une mince chance d’obtenir l’accession en division supérieure via une place de meilleur second. Menés 2 à 0 après les deux premiers simples, Simon et Jean-Baptiste, piliers de l’équipe, remportaient leur match et ramenaient le score à 2-2. Sur leur lancée, ils étaient associés en double et raflaient la mise avec autorité. Victoire finale 4-2. Il faudra attendre les résultats des autres poules pour savoir si une montée en régionale 5 reste possible ou non.