Mégenrer, PLS, ghoster, instagrammable... Ces mots font désormais partie du dictionnaire

Dévoilés lundi pour Le Larousse et ce mardi pour le Petit Robert, 150 nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire.

Comme tous les ans, les deux dictionnaires apportent, leurs lots de nouveautés. Que ce soit le Petit Robert ou le Larousse, 150 nouveaux mots font leur apparition. Voici quelques-uns des nouveaux élus des éditions 2024.

"Un miroir tendu sur la société"

Le Français n'est pas une langue statique, il évolue constamment et accueille régulièrement de nouveaux mots venant de différentes régions ou même des termes créés de toutes pièces.

Si ces mots nouvellement introduits sont largement utilisés, ils peuvent finir par être inclus dans un dictionnaire. Sur les ondes de France Inter, Géraldine Moinard, directrice éditoriale du Robert, explique que ces nouvelles entrées "sont un miroir tendu sur la société".

Quels nouveaux mots dans le Petit Robert ?

L'édition 2024 du Petit Robert qui sort en libraire ce jeudi 11 mai, présente une grande variété de nouveaux mots, reflétant des thèmes aussi divers que l'environnement ou les nouvelles technologies. Ainsi, les termes comme "mégabassine", "dette climatique", "microplastique" et "greenwashing" sont désormais présents dans le célèbre dictionnaire.

En parallèle, de nombreux termes liés à l'univers technologique font leur apparition, tels que "métavers", "minage de cryptomonnaie", "cryptoart" et "moissonnage de données", montrant l'importance croissante de la technologie dans nos vies.

Le Petit Robert accueille également des mots venus d'autres régions francophones, comme le belge "gayole" et le québécois "infonuagique", traduction de "cloud".

Quels nouveaux mots dans le Larousse ?

Le vocable "éco-anxiété", fait son entrée au Larousse, signe que la question environnementale a pris, ces dernières années, de plus en plus de place. Tout comme le "localisme", la "vélorution", le "réensauvagement", ou encore la recyclerie.

Ainsi que dans tout autre registre, le verbe "boboïser", en référence à la boboïsation de certaines couches sociales de la société, "instagrammable" (prendre des photos pour les mettre sur l’application Instagram), ou nutriscore (étiquetage nutritionnel).

Anglicismes et termes culinaires

Parmi les nouvelles entrées, on retrouve également plusieurs anglicismes, comme "crush", "ghoster" et "spoiler". De plus, quelques délices culinaires étrangers, tels que le "mochi" japonais et le plat coréen "bibimpab", ont également été intégrés.

Au rayon des noms propres

Enfin, comme chaque année, des personnalités marquantes font leur entrée dans le dictionnaire parmi lesquelles la Première ministre Élisabeth Borne ou encore le roi britannique Charles III au Petit Robert. Le Larousse accueille quant à lui quarante nouvelles personnalités.