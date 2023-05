Lédergues. Noces d’or au club de danse

Lors de l’avant-dernier cours de danses, ce vendredi, Francine et Jean Luc ont souhaité fêter leurs noces d’or avec leurs amis du club. Tous les deux guident les danseurs, Francine le coach, Jean-Luc l’accordéoniste, au son du folklore et du musette lors des rencontres du vendredi soir. Le couple a offert un apéritif mémorable à leurs amis, préparé avec soin par Francine.

C’était une occasion pour les danseurs de se rassembler et de partager leur joie et leur gratitude envers le couple qui les a guidés tout au long de leur parcours de danse. Les danseurs étaient ravis de voir le couple heureux et amoureux après cinquante ans de vie commune. Après l’apéritif, le moment tant attendu est arrivé, le gâteau d’anniversaire.

Le gâteau était une délicieuse combinaison de saveurs qui a su régaler tous les invités présents.

Cette célébration a été un moment mémorable pour tous les danseurs. Elle a permis de rappeler de très bons souvenirs du passé et a renforcé les liens d’amitié entre les membres du groupe.

Tout le monde souhaite à Francine et Jean Luc une longue vie remplie de bonheur et d’autres événements inoubliables à fêter avec leur famille et leurs amis.