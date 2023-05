Notre-Dame de Paris : c'est parti pour la reconstruction de la flèche

Fin 2023, les Parisiens pourront admirer cette œuvre de 66 mètres de haut. L’occasion de faire le point sur l’ensemble des travaux conduits par l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Le 15 avril dernier, quatre ans jour pour jour après l’incendie de Notre-Dame, les charpentiers ont posé le socle de la nouvelle flèche de la cathédrale, qui sera assemblée pièce par pièce. Fin 2023, les Parisiens pourront admirer cette œuvre de 66 mètres de haut. L’occasion de faire le point sur l’ensemble des travaux conduits par l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.

En 2019, le monde entier assistait avec effroi à la chute de la flèche de Notre-Dame de Paris et à la destruction de sa charpente multiséculaire surnommée La Forêt. Le monument parisien n’a dû alors son salut qu’au courage et à la persévérance des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Quelques mois plus tard, les travaux de reconstruction débutaient, freinés dans leur élan par les confinements. Aujourd'hui, après deux ans consacrés à la sécurisation de l’édifice, aux études de projet, puis à la préparation et à l’attribution des appels d’offres et à vingt mois de la réouverture de la cathédrale , les travaux de restauration battent leur plein.