Paris : la Journée de l'Europe a lieu ce 13 mai

La 18e édition de la Journée de l’Europe se tiendra le samedi 13 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

C'est une nouvelle occasion de valoriser l’engagement européen de la Ville de Paris, en étroit partenariat avec la représentation de la Commission, le Parlement européen et la Maison de l’Europe.

Au programme : débats, village des associations, projections des films « Nos soleils » et « Sans filtre » en compétition pour le prix Lux (prix décerné par le Parlement européen et la European Film Academy, en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinemas), l’exposition « Visages d’Europe » qui propose au public un regard sur l’Europe contemporaine par le prisme des artistes de leurs pays (Réseau EUNIC rassemblant les centres culturels européens à Paris) et une performance de breakdance en partenariat avec La Place.