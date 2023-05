Pluie, baisse des températures : on va passer sous les 10°C en Aveyron, voici les prévisions de la semaine

Le temps se gâte toute la semaine en Aveyron.

Après une fin de semaine presque estivale, la pluie et le froid s'emparent de l'Aveyron. Les températures chutent fortement dès ce mardi 9 mai 2023 alors que les maximales ne dépasseront pas les 16°C à Espalion cet après-midi.

Ce mercredi, de rares averses concerneront tout le département. Il ne fera pas plus de 9°C à Laguiole l'après-midi, 12°C à Rodez et 15°C à Millau et Villefranche-de-Rouergue.

De rares averses au programme partout en Aveyron ce mercredi. Capture - Météo France

De plus en plus froid jusqu'à vendredi

Jeudi 11 mai ne sera guère plus réjouissant du côté de la météo, la pluie sera toujours au rendez-vous. Le matin sera froid avec 4°C à Laguiole, 7°C à Rodez et Réquista, 9°C à Millau et Villefranche-de-Rouergue. L'après-midi n'apportera que 15°C au mieux du côté de Villefranche.

Encore de la pluie jeudi. Capture - Météo France

Même son de cloche vendredi 12 mai, avec de rares averses l'après-midi et des températures en baisse. Les maximales seront de 8°C à Laguiole, 11°C à Rodez, 13°C à Millau et 14°C à Saint-Affrique et Villefranche-de-Rouergue.

Toujours de la pluie vendredi. Capture - Météo France

Un week-end chaud mais pluvieux

Selon les premières prévisions de Météo France, la pluie s'invitera également ce week-end, même si le mercure remonte légèrement. On peut s'attendre à 17°C à Espalion et 16°C à Millau ou Villefranche. Le mercure grimpera jusqu'à 18°C pour dimanche.