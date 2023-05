Comps-la-Grand-Ville. Rénovation : le terrain de pétanque profite de multiples travaux

Récemment, le dispositif d’éclairage du terrain de pétanque a été amélioré. Des ampoules Led ont remplacé les ampoules classiques. C’est l’entreprise, Les Illuminés à Flavin qui a procédé aux travaux. Le but étant d’améliorer la qualité de l’éclairage tout en diminuant la consommation électrique. On peut souligner que l’éclairage sera également au service du parking situé près du terrain de pétanque et de la salle des fêtes.

Par la suite, courant avril, les bénévoles du club (vétérans en majorité) ont construit un mur pour soutenir le talus jouxtant le terrain de pétanque. Les agents communaux ont commencé le travail en creusant les fondations à la mini-pelle et les bénévoles ont ensuite bâti le mur. La mairie a fourni sable, gravillon et le club agglos, ciment et ferraillage.

Le coût de la construction du mur s’élève à 1 350 € HT financé par le club de pétanque.

Le coût des travaux de l’éclairage s’élève à 7 135 € HT répartis comme suit : le syndicat intercommunal d’énergies du département de l’Aveyron, Siéda, 2 140 € HT, le département sous forme de FDTP, 2 000 € HT, le club de pétanque 2 995 € HT. La mairie est maître d’ouvrage.