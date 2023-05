Pomayrols. Sauvegarde du patrimoine : les bénévoles relancent leurs projets

Réunis récemment autour de leur président, Hervé Agret, les bénévoles de l’association de Sauvegarde du patrimoine de Pomayrols se sont retrouvés récemment pour relancer leurs activités. Si la restauration du moulin de Rouverêt et l’obtention du 1er prix départemental de la mise en valeur du patrimoine ont marqué les mois précédents, l’association ne souhaite pas se "reposer sur ses lauriers", et veut désormais se lancer dans de nouveaux projets. Le premier d’entre eux sera la construction puis la mise en place d’un four à pain, au cœur du village, sur le futur espace public que la municipalité a décidé de restaurer. Mais avant de commencer cet ambitieux chantier, les bénévoles ont besoin de collecter le plus d’informations possible. L’heure est donc à la réflexion. D’autres projets suivront, comme la construction et l’installation d’un "coungrel" en bois, machine dont on se servait autrefois pour maintenir les animaux qu’on ferrait, ou la remise en état des croix de la commune, le balisage des sites restaurés du village, et tant d’autres encore… C’est dire qu’à Pomayrols les projets, la volonté et l’engagement au service du patrimoine ne manquent pas !