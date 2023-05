Sécheresse : ce département d'Occitanie passe en alerte maximale, voici toutes les interdictions en vigueur dès mercredi

Une longue liste d'interdictions autour de l'usage de l'eau a été publiée.

À compter de ce mercredi 10 mai 2023, une partie du département des Pyrénées-Orientales passe en alerte sécheresse maximale. "En dépit des pluies relevées sur certains secteurs et de celles qui pourraient intervenir dans les prochaines heures, le déficit de pluviométrie reste très exceptionnel (entre -60 et 65 % sur les 12 derniers mois", informe la préfecture des Pyrénées-Orientales. Des niveaux "problématiques" sont constatés dans les cours d'eau, les barrages et dans les nappes souterraines.

Le niveau "crise sécheresse" est donc déclenché dans les bassins-versants et les nappes de l'Agly et de la Têt, et en ce qui concerne les nappes des Aspres. La bordure côtière est également touchée. "Ces zones connaissent en effet une situation d'insuffisance marquée et durable de la ressource en eau ne permettant pas de faire face jusqu'à la fin de l'été à l'ensemble des usages", notamment l'eau potable et la sécurité incendie.

Le préfet des Pyrénées-Orientales déclare que la présente priorité est "d'atteindre un maximum d'économie d'eau avec un minimum d'impact économique, social et environnemental".

Ce qui sera interdit dès mercredi

Une longue liste d'interdiction a été ordonnée par la préfecture dans les zones concernées par le niveau "crise sécheresse" :

En ce qui concerne l'arrosage, voici ce qui est interdit :

l'arrosage des pelouses, ronds-points, espaces verts, jardins d'agrément, massifs fleuris, jardinières, qu'ils soient publics ou privés ou gérés par une collectivité.

l'arrosage des plants d'arbres ou d'arbustes.

l'arrosage des potagers

l'arrosage des espaces sportifs de toute nature sauf "un terrain par installation sportive, dont l'arrosage est autorisé de 20h à 2h à condition que l'eau soit intégralement issue d'un processus de réutilisation". La police de l'eau peut autoriser l'arrosage de terrains d'entraînement ou de compétition à enjeu national, uniquement de 20h à 2h.

l'arrosage des terrains de golf (sauf les greens et les départs, où l'arrosage est autorisé de 20h à 2h).

En ce qui concerne le nettoyage, voici ce qui interdit :

nettoyage des terrasses, façades, toitures et voiries qui ne font pas l'objet de travaux.

lavage des véhicules par les particuliers en dehors des stations de lavages professionnelles équipées d'un système de recyclage d'eau

lavage de tous les véhicules nautiques, à moteur ou non, sauf impératif sanitaire.

En ce qui concerne les piscines, voici ce qui est interdit :

remplissage et appoint en eau de l'ensemble des piscines et bassins à usage privé. "Dans le cas de travaux de construction d'un bassin engagés avant la date de publication du présent arrêté, le premier remplissage du bassin est autorisé".

la vente, la cession, la location ou la pose de piscines et bassins pouvant être directement installés par les particuliers.

l'utilisation de jacuzzis et spas s'ils ne sont pas raccordés à un système de récupération totale et de réusage des eaux

prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d'eau de loisirs à usage privé commune public.

En ce qui concerne les cours d'eau, voici ce qui est interdit :

prélèvements pour usage domestique, directement effectués dans les cours d'eau sauf ceux pour l'abreuvement des d'animaux

les travaux dans le lit de cours d'eau destinés à améliorer les prises d'eau ou à constituer un barrage ou une réserve d'eau

l'éclusage ou la manœuvre des vannes d'ouvrages hydrauliques comme les moulins, étangs, microcentrales, biefs, mares et retenues au fil de l'eau.

vidange de plans d'eau de toute nature dans les cours d'eau

Autres usages, voici ce qui est interdit :