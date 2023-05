Laguiole. Services à la population : 525 personnes se sont prononcées

La communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène a engagé une démarche de concertation visant à renouveler la convention territoriale globale (CTG), pour la période 2023-2026, en partenariat avec la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron et l’ensemble des acteurs locaux, associatifs et institutionnels. Cette convention agit sur les services à la population de manière large (petite enfance, enfance et jeunesse, éducation, parentalité, handicap, animation de la vie sociale, accès aux droits…).

La procédure se poursuit. Le 20 avril dernier, à Laguiole, les instances du comité technique et du comité de pilotage se sont réunies communément dans le cadre de la mission d’accompagnement à l’animation de la compétence d’action sociale. La Caf, MSA et l’Éducation nationale, ainsi que des élus de la communauté de communes et des membres associés de la commission attractivité, étaient présents pour la restitution du diagnostic établi, intégrant les résultats de l’enquête "Services à la population".

Au total, 525 personnes (dont 119 adolescents) ont participé à cette enquête, qui a permis de dévoiler les besoins et les attentes des habitants sur leur qualité de vie au quotidien ainsi que sur les services qui leur sont proposés.

Prochaines étapes : une commission "attractivité" au sein de la communauté de communes, pour échanger plus largement sur le diagnostic et amorcer des premières pistes d’orientations, et des ateliers thématiques en juin associant l’ensemble des partenaires et acteurs locaux. Pour suivre la démarche : www.ccacv.fr