Florentin-la-Capelle. Succès du quine du comité des fêtes

Dernièrement, le comité des fêtes de Florentin organisait son quine de printemps. De nombreux participants avaient tenu à y assister et les gagnants ont apprécié les jolis lots et tout particulièrement les nombreux bons d’achat d’une valeur appréciable.

Les membres du comité remercient vivement tous les participants, les généreux donateurs et tous les partenaires.

Le bénéfice récolté aidera à financer les diverses manifestations prévues lors de la fête des 11, 12 et 13 août à savoir la soirée Flo’Stival le vendredi soir avec les groupes suivants : "Sors tes couverts", "The Mercenaries" et "Les Sheriff".

Un nouveau quine sera proposé le samedi soir.

Le dimanche : concours de peinture, animations diverses et repas le soir selon la tradition.