Espalion. Une cérémonie empreinte d’émotion

Le public a assisté nombreux, lundi, à la cérémonie commémorative de du 8 mai 1945 marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, commandée par le capitaine Druon, en présence des élus du conseil municipal, de Jean-Claude Anglars, sénateur, des anciens combattants, des représentants des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie. Éric Picard, maire, a lu le message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Éric Picard, Raymond Amat et Jean-Claude Anglars ont déposé une gerbe et deux écoliers ont lu les noms des soldats morts au combat. L’Echo de la vallée, l’Harmonie, et l’Ensemble polyphonique ont exécuté les sonneries réglementaires ainsi que la Marseillaise, avec un groupe d’écoliers. Une cérémonie empreinte d’émotion et de recueillement.