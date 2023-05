Onet-le-Château. Une cérémonie entre solennité et devoir de mémoire

Lundi à 9 heures, a eu lieu place du Souvenir, la commémoration du 78e anniversaire de la Victoire du 8-Mai 1945. Le maire Jean Philippe Keroslian a lu la lettre de la ministre, rappelant la victoire de la Liberté avec la capitulation de l’Allemagne nazie, après 6 années de terreur, puis un hommage appuyé à la résistance et à notre devoir de Mémoire. Les conseillers généraux (notre photo), puis le maire ont déposé leur gerbe respective, avant une minute de silence et La Marseillaise. À l’issue de cette cérémonie, une gerbe a également été déposée à la stèle de Cantaranne, pour un hommage au commandant René Dinomais et au soldat Roland Saules, morts pour la France. La stèle de Cantaranne rappelant en effet, la fusillade et l’assassinat par les troupes allemandes du commandant Arète (René Dinomais) et de son chauffeur, le soldat Roland Saules…