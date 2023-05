Zones à faibles émissions : véhicules, vignettes Crit'Air, amendes... où et comment pourrez-vous circuler d'ici 2025 ?

Pour lutter contre la pollution de l'air, onze zones à faibles émissions ont été instaurées en France (ZFE) depuis le 1er janvier 2023.

La mesure vise à restreindre, voire interdire la circulation des véhicules les plus polluants. D'ici à 2025, les villes de plus de 150 000 habitants devront s’y plier.

D'ici à 2025, les villes de plus de 150 000 habitants devront mettre en place des zones à faibles émissions, ou ZFE, afin de protéger les habitants de la pollution. D'après un rapport de Santé Publique France de 2021, la pollution aux particules fines est responsable de plus de 40 000 décès par an.

Où et quand pourrez-vous conduire ?

La loi d'orientation des mobilités (LOM) de 2019 a rendu obligatoire la création d'une ZFE dans les métropoles où les normes de qualité de l'air sont structurellement dépassées : La loi climat et résilience de 2021 précise le tempo, avec un calendrier progressif des restrictions pour les véhicules les plus polluants

- l'interdiction des véhicules Crit'air 5 au plus tard le 1er janvier 2023

- l'interdiction des véhicules Crit'air 4 au plus tard le 1er janvier 2024

- l'interdiction des véhicules Crit'air 3 au plus tard le 1er janvier 2025

Les conditions des zones sont donc fixées par chaque métropole selon des règles précisées dans le Code général des collectivités territoriales.

Les 11 agglomérations ayant adopté une ZFE

Alors que l’on dénombrait 231 ZFE dans treize pays européens début 2020, selon un recensement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), onze métropoles françaises ont mis officiellement en place une zone à faibles émissions :

Métropole du Grand Paris

Métropole de Lyon

Grenoble-Alpes-Métropole

Métropole d’Aix-Marseille-Provence

Métropole Nice-Côte d’Azur

Toulouse Métropole

Montpellier-Méditerranée Métropole

Eurométropole de Strasbourg

Métropole Rouen-Normandie

Métropole de Reims

Métropole de Saint-Étienne

Qui sont les conducteurs qui ne sont pas concernés par les ZFE

Dans toutes les ZFE, les porteurs de la carte de stationnement mobilité inclusion (ex-handicapé) bénéficient d'une dérogation inscrite dans le Code général des collectivités locales.

Il y a d'autres exceptions possibles pour lesquelles on peut demander une dérogation dans sa zone : pour un détenteur d'un véhicule de collection ; pour un véhicule appartenant à une association d'intérêt général ; pour un véhicule appartenant à une association agréée de sécurité civile ; pour un "petit rouleur".

Comment connaître sa vignette Crit’Air ?

Afin de connaître sa vignette Crit’Air vous devez vous munir de votre carte grise. Elle contient tous les éléments nécessaires pour connaître de manière sur sa vignette critère.

Pour cela, le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires propose un outil efficace pour connaître sa vignette Crit’Air. En renseignant le carburant de son véhicule, le type de son véhicule et la norme EURO vous connaîtrez la vignette Crit’Air de votre voiture. Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces éléments, tout est inscrit sur votre carte grise.

La vignette Crit'Air est-elle gratuite ?

La vignette Crit'Air n'est pas gratuite. Elle coûte 3,11 €, une somme à laquelle il faut ajouter les frais d'affranchissement portant le total à 3,67 € pour une expédition en France.

Que signifie votre vignette Crit'Air ?

Pour rappel, la vignette Crit'Air est obligatoire dans de nombreuses grandes villes depuis 2016. Elle est désormais nécessaire dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) et lors de la circulation différenciée. Vous avez l'obligation de l'afficher sur votre voiture.

Les vignettes Crit'Air sont classées de 5 à 0 selon les émissions polluantes en particules fines et oxydes d'azote du véhicule.

La liste des vignettes :

Crit’Air E (ou 0) : électriques, hydrogène.

Crit’Air 1 : gaz, hybrides rechargeables, essence d’après le 1er janvier 2011.

Crit’Air 2 : essence de 2006 à 2010 et diesel d’après le 1er janvier 2011

Crit’Air 3 : essence de 1997 à 2005 et diesel de 2006 à 2010

Crit’Air 4 : diesel de 2001 à 2005

Crit’Air 5 : diesel de 1997 à 2000.

Les véhicules antérieurs n’ont pas droit à une vignette.

Découvrez le classement complet des vignettes Crit'Air

Quelles aides pour changer de voiture ?

Le gouvernement a mis en place un site internet pour aider les conducteurs qui se retrouvent exclus de la circulation à changer de voiture. Le nouveau site www.jechangemavoiture.gou.fr recense ainsi les aides locales et nationales pour changer de voiture.

Combien coûtera l'amende en cas d'infraction ?

68 € pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers.

135 € pour les poids lourds, cars et autocars.