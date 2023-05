Boussac. Au chevet du clocher de l’église

Si l’on parle beaucoup à l’heure actuelle de la flèche de Notre- Dame de Paris et de sa reconstruction, c’est d’une tout autre flèche que l’église de Boussac s’est parée durant quelques heures et pour la bonne cause également. Il s’agissait là tout simplement d’une grue des établissements Puechoultres venue déployer sa flèche au bout de laquelle une nacelle était accrochée afin d’accéder au toit du clocher. C’est l’entreprise XS2B de Xavier Guiraud habitant du village de Fraysse, qui est alors intervenue pour remplacer et refixer certaines lauzes qui avaient subi les affres du temps. Une fois ces travaux réalisés, l’engin s’est ensuite déplacé aux abords du bâtiment locatif de l’ancienne école afin de procéder à la même opération d’étanchéisation. Des travaux toujours indispensables pour préserver les bâtiments.