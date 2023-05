Aveyron : adhésions en hausse à l'Unsa, Myriam Dequéant réélue secrétaire départementale

Le syndicat, qui poursuit son implantation dans le secteur privé, constate une hausse de 10 % du nombre de ses adhérents, qui sont aujourd'hui près d'un millier.

L'Union départementale de l'Unsa (Union nationale des syndicats autonomes) a tenu le 11 avril à Rodez son congrès départemental et a renouvelé son bureau.

Myriam Dequéant a été réélue secrétaire départementale, Sébastien Le Gal trésorier et Jessica de Brito aux fonctions de trésorière adjointe.

Des adhésions à la hausse

Au bilan des quatre dernières années, le syndicat affiche une situation comptable satisfaisante et se réjouit de la stratégie de développement du territoire qui est en progression avec plus de 10 % de nouvelles adhésions en 2022, pour un total de près d'un millier d'adhérents dans l'Aveyron.

L'Unsa souligne par ailleurs la bonne activité des conseillers du salarié et des défenseurs syndicaux, sa présidente se félicitant par ailleurs du fait que le syndicat "s'implante un peu plus dans le secteur privé".

Un point a été fait sur l'engagement au sein de l'intersyndicale et la forte mobilisation aveyronnaise contre la réforme des retraites. Les militants et sections ont ensuite travaillé sur des propositions d'amendements pour la résolution générale de l'Unsa, charte qui guidera la stratégie des quatre prochaines années et qui sera débattue lors du prochain congrès national en juin à Dijon. Une délégation a été composée pour représenter l'Aveyron pour le congrès régional et le congrès national.